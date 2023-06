Business news: al Senegal aiuti per 2,5 miliardi di euro per "transizione energetica equa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo composto da diversi Paesi e banche di sviluppo si è impegnato nell'aiutare il Senegal a ridurre la sua indipendenza dalle energie fossili con 2,5 miliardi di euro nell'ambito di un "partenariato per una transizione energetica equa" (Jetp). Lo ha annunciato il presidente del Senegal, Macky Sall, durante il Summit per un nuovo patto finanziario globali in corso a Parigi. Il gruppo è composto da Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Unione europea. Sall ha spiegato che il suo Paese si è impegnato ad arrivare al 40 per cento di energie rinnovabili entro il 2030 grazie al finanziamento concesso. (Frp)