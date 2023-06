Business news: Ruanda, Cdp al fianco di Ue, Fmi e Banca Mondiale per resilienza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilitare ulteriori 300 milioni di euro per catalizzare investimenti privati e promuovere progetti per la resilienza climatica del Ruanda. È l’obiettivo della partnership tra Cassa depositi e prestiti (Cdp), il governo del Ruanda, il Fondo monetario internazionale (Fmi), la Banca Mondiale, la Banca europea per gli investimenti (Bei), le istituzioni europee e alcune istituzioni finanziarie internazionali di sviluppo come l’Agence francaise de développement (Afd) e l'International finance corporation (Ifc) annunciata ieri in occasione del vertice sul nuovo patto finanziario globale organizzato dal presidente Emmanuel Macron a Parigi. L’iniziativa – riferisce una nota – si inscrive nell’ambito dell’accordo Resilience and sustainability facility (Rsf) sottoscritto dal governo ruandese con il Fmi, che ha già garantito un finanziamento al Paese da 319 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno ora gli altri 300 milioni sostenuti dai partner. I fondi mirano ad agevolare la partnership tra settore pubblico e privato e ad aumentare i finanziamenti e l’afflusso di investimenti per promuovere la resilienza climatica in Ruanda. (Com)