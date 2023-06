Regionali: urne aperte in Molise, si vota oggi e domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema elettorale in Molise è cambiato rispetto all’ultima tornata elettorale, nel 2018, prevedendo un’unica circoscrizione elettorale a differenza delle due circoscrizioni provinciali previste fino alle ultime elezioni. La coalizione del presidente che risulterà vincitore avrà diritto ad almeno 12 (dei 20 complessivi, oltre a quello del presidente), seggi in Consiglio, mentre la soglia di sbarramento per le liste è fissata al tre per cento. Non è previsto il ballottaggio, quindi viene eletto presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari, così come non è previsto il voto disgiunto, motivo per cui sarà possibile votare per il candidato presidente o per una lista a lui collegata. Per votare, è necessario presentarsi al seggio elettorale di appartenenza con la carta d’identità e la tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi per applicare il timbro che certifica l’avvenuta votazione, di smarrimento o mancata ricezione della tessera, è possibile compilare un modulo per richiedere una copia del documento agli sportelli dedicati del proprio Comune. (Rin)