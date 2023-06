Milano: Majorino su Pride, noi in piazza dalla parte dei diritti, anche contro il mancato patrocinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pd lombardo in piazza, questo pomeriggio, con il Milano Pride. "Portiamo in piazza la Lombardia che sta dalla parte dei diritti". A dichiararlo è Il capogruppo regionale Pierfrancesco Majorino, che commenta così la numerosa partecipazione. "Rappresentiamo - prosegue in un comunicato ufficiale Majorino - quella parte di popolazione che il governo regionale ignora quando addirittura non riconosce. E lo facciamo anche contro la scelta di Fontana e del centrodestra di non concedere il patrocinio a questa importante manifestazione che ci parla, appunto, di diritti di persone, di coppie, di famiglie". "Noi ci siamo e lo vogliamo far sentire forte", conclude il capogruppo PD. (Com)