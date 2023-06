Business news: Usa-India, Ge Aerospace firma accordo con Hal per produrre motori F414 per aerei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda statunitense Ge Aerospace ha firmato un memorandum d’intesa con l’indiana Hindustan Aeronautics Limited (Hal) per la produzione di motori per aerei da combattimento per l’Aeronautica militare dell’India. Lo annuncia la compagnia del gruppo General Electric in un comunicato. Il protocollo è stato siglato in occasione della visita del primo ministro indiano, Narendra Modi, negli Stati Uniti. L’accordo, si legge nella nota, include la potenziale produzione congiunta in India (subordinata all’approvazione del governo Usa) dei motori F414 di Ge Aerospace, nell’ambito del programma Light Combat Aircraft Mk2 dell’azienda pubblica indiana. Finora Ge Aerospace, già presente in India, ha consegnato 75 motori F404 e otto motori F414. Inoltre, si è impegnata a fornire altri 99 F404, impegno che “l’accordo odierno farà avanzare” in parallelo con la coproduzione di F414. (Was)