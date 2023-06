Russia: Cremlino, Prigozhin andrà in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin, andrà in Bielorussia e l’accusa di incitamento all’insurrezione armata contro di lui verrà fatta cadere. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, dopo la mediazione esercitata dal leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, per risolvere la crisi. Peskov ha spiegato che Lukashenko ha intrapreso lo sforzo di mediazione alla luce della sua conoscenza ventennale con Prigozhin. L’accordo raggiunto prevede il ritorno dei mercenari del gruppo Wagner ai loro campi. Coloro che lo vorranno, potranno firmare contratti con il ministero della Difesa russo, a patto che non abbiamo preso parte al tentativo di insurrezione. Quelli che invece lo hanno fatto non saranno comunque perseguiti penalmente, alla luce dei loro meriti guadagnati sul fronte. Quello che è accaduto “in nessun caso” avrà un impatto sul corso dell’operazione militare speciale in Ucraina, la quale “continua”, ha specificato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che cambiamenti di personale all’interno del ministero della Difesa sono appannaggio esclusivo del comandante in capo delle forze armate, vale a dire il presidente Vladimir Putin. Per questo motivo, eventuali sostituzioni al dicastero non potevano essere oggetto di negoziato con il gruppo Wagner. (Rum)