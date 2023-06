Business news: Usa, Fortress Investment verso l’accordo per acquisire Vice Media dopo la bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di investitori che include Fortress Investment Group avrebbe raggiunto un accordo per acquisire Vice Media per 225 milioni di dollari, dopo la bancarotta recentemente annunciata dalla società statunitense-canadese creata dalla rivista “Vice”. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che, tra tutte le offerte ricevute, solo quella avanzata da Fortress è stata ritenuta “qualificata”. Le acquisizioni di società in bancarotta solitamente devono essere approvate da un giudice nominato per supervisionare il caso, il quale deve stabilire che l’operazione è sostenibile per la ripresa del business. (Was)