Business news: TikTok, si dimette la Coo Vanessa Pappas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chief operating officer di TikTok, Vanessa Pappas, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. Lo ha confermato la piattaforma in un messaggio pubblicato su Twitter, mentre rimangono elevate le preoccupazioni della leadership statunitense in merito al social network cinese e alle possibili implicazioni sulla sicurezza nazionale e sulla privacy dei cittadini Usa. In passato, la manager ha testimoniato più volte davanti al Congresso in merito ai rischi di TikTok per la sicurezza dei dati personali degli utenti. (Was)