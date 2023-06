Business news: Filippine, Marcos nomina Eli Remolona nuovo governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand "Bongbong" Marcos, ha nominato Eli Remolona come nuovo governatore della Banca centrale (Bsp). Lo ha annunciato la portavoce della presidenza, Cheloy Garafil, spiegando che Remolona porterà con sé "una notevole esperienza in materia di istituzioni bancarie, economia politica, finanza internazionale e mercati finanziari". Il nuovo governatore, che ha lavorato per 14 anni alla Federal Reserve di New York e per 19 alla Banca dei regolamenti internazionali (Bri), prenderà il posto di Felipe Medalla, il cui mandato di sei anni scadrà ufficialmente il 2 luglio prossimo. (Fim)