Business News: Oman, vietati gli investimenti stranieri in diversi settori "strategici"

- Il ministero del Commercio, dell’Industria e della Promozione degli investimenti del Sultanato dell’Oman ha pubblicato la risoluzione ministeriale numero 364 del 2023, che definisce una lista di attività in cui sono vietati gli investimenti stranieri. Come ricorda l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, la disposizione ha modificato la precedente normativa in materia, contenuta nella risoluzione numero 209 del 2020. Il ministero del Commercio omanita ha spiegato che le modifiche sono volte a trovare un equilibrio tra l’importanza di attrarre investitori stranieri e la necessità di incoraggiare i progetti di imprenditori e investitori locali. Tale obiettivo, infatti, è tra le priorità che Mascate intende introdurre per incentivare le piccole e medie imprese, al fine di rafforzare l’economia nazionale. Nella nuova risoluzione, figurano dunque 95 attività in cui è consentito l’investimento solo da parte di cittadini omaniti, tra le quali, oltre ai centri di riabilitazione specializzati, l’avicoltura, l’apicoltura, la pesca marittima, l’allevamento e la commercializzazione di conigli, pollame e volatili, ma anche la tipografia, il trasporto e la vendita di acqua non potabile e il noleggio di macchinari e attrezzature destinati all’edilizia. (Res)