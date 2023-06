Usa: Trump, cresciuto nei sondaggi nonostante l'incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha è tornato a parlare della sua recente incriminazione, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza in Florida, affermando che è "un crimine orribile". Parlando alla conferenza annuale dell'organizzazione no profit Faith and Freedom Coalition, a Washington, l'ex presidente ha accusato l'amministrazione Biden di sfruttare le agenzie federali a fini politici e di voler "distruggere il Paese", affermando che "il fatto che io sia stato incriminato da persone del genere, per me, è una medaglia". "Sono l'unico candidato ad essere cresciuto nei sondaggi dopo una incriminazione", ha concluso.(Was)