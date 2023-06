Usa: Trump, la sinistra radicale vuole distruggere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "stanno andando in malora" con l'attuale amministrazione, ma "con noi torneranno ad essere un grande Paese". Lo ha detto l'ex presidente Usa, Donald Trump, parlando alla conferenza annuale dell'organizzazione no profit Faith and Freedom Coalition, a Washington. "Le elezioni del 2024 sono la battaglia più importante della nostra storia: la sinistra radicale vuole distruggere il Paese, abolendo la libertà di espressione e calpestando la Costituzione", ha detto, aggiungendo che "noi non ci arrenderemo, e continueremo a lottare per la fede, per la libertà e per il Paese". (Was)