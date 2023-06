Business News: ministro Investimento saudita, imprese alla ricerca di opportunità in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese dell’Arabia Saudita, come la società energetica ACWA Power o la compagnia petrolifera Saudi Aramco, sono alla ricerca di opportunità promettenti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa e soprattutto nei settori dell’energia, della desalinizzazione dell’acqua, e della produzione di idrogeno verde. Lo ha dichiarato il ministro dell’Investimento dell’Arabia Saudita, Khaled al Falih, in un’intervista rilasciata all’emittente panaraba “Al Arabiya”, a margine del Forum per gli investimenti in Francia. Il ministro, inoltre, ha confermato l’aumento del numero di imprese francesi che investono in diversi settori in Arabia Saudita, incluse società importanti come Total, Airbus e Sanofi. Contestualmente, ha aggiunto Al Falih, aumenta il volume degli investimenti di ciascuna di queste compagnie, mentre gli accordi di partenariato congiunti tra Riad e Parigi si moltiplicano, soprattutto nel turismo, nei servizi, nel settore alberghiero, nella gestione dei musei, nella sanità, nell’innovazione tecnologica, nella biotecnologia e nell’industria aerospaziale. Esistono, ad esempio, accordi tra imprese saudite e francesi per la produzione di materiali per le stazioni spaziali. “La Francia è la settima economia mondiale e si classifica in testa tra le migliori destinazioni europee per gli investimenti stranieri diretti”, ha aggiunto Al Falih, “mentre, per quanto riguarda le relazioni bilaterali franco-saudite, abbiamo totalizzato 11 miliardi di euro di scambi commerciali nel 2022, registrando un tasso di crescita del 47 per cento su base annuale”. (Res)