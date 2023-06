Business news: premier India incontra Elon Musk a New York, discusse attività di Tesla e Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato a New York Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX e presidente di Twitter. Il capo del governo indiano ha discusso con Musk i piani per l'avvio di attività produttive di Tesla in India, e il futuro di Twitter nella democrazia più popolosa del pianeta: a margine dell'incontro, Musk ha dichiarato che Twitter "non ha altra scelta" che attenersi alle linee guida per i social media del governo indiano, perché l'alternativa sarebbe la messa al bando della piattaforma nel Paese. "Il meglio che possiamo fare è seguire le leggi di ciascun Paese", ha spiegato il miliardario, aggiungendo che per un'azienda privata "è impossibile fare altrimenti". Di recente l'ex amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, ha accusato il governo del premier Modi di aver minacciato "lo spegnimento" del social media in India. Quanto ai piani di Tesla, Musk ha dichiarato che intende visitare l'India il prossimo anno. "Sono fiducioso che Tesla sarà in India, e lo faremo il prima possibile", ha detto l'ad dell'azienda costruttrice di auto elettriche, prima di ringraziale "il primo ministro per il suo sostegno. Spero che potremo dare un annuncio in un futuro non lontano". (Was)