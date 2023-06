Business news: Taiwan, esportazioni agricole "prioritarie" nei prossimi negoziati commerciali con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione delle esportazioni agricole da Taiwan verso gli Stati Uniti sarà una "questione prioritaria" nei prossimi negoziati incentrati sull'Iniziativa commerciale lanciata dalle parti a giugno 2022. Lo riporta l'agenzia di stampa "Central News Agency" citando le dichiarazioni del principale negoziatore di Taiwan, il ministro senza portafoglio John Deng. Le squadre negoziali di Washington e Taipei hanno annunciato la stipula del primo accordo nell'ambito dell'Iniziativa commerciale congiunta all'inizio del mese. Con otto capitoli e oltre 80 articoli, l'intesa è la più dettagliata tra quelle stipulate dalle parti dal 1979, anno in cui i legami bilaterali furono formalmente interrotti. L'accordo non contempla riduzioni o esenzioni tariffarie, ma delinea disposizioni utili a regolamentare l'interscambio, tra cui: procedure doganali, normative sul contrasto della corruzione e sulla regolamentazione interna dei servizi. In passato, la Cina è stata il più grande mercato di sbocco per le esportazioni agricole taiwanesi, che ha più volte bloccato in risposta alle interazioni tra funzionari taiwanesi e statunitensi. (Cip)