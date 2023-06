Business news: China Construction Bank ha emesso prestiti per 41 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Construction Bank, uno degli istituti commerciali più grandi del Paese, ha emesso 41,2 miliardi di dollari di prestiti da gennaio a giugno per incentivare lo sviluppo dei trasporti. Lo riferisce la banca in una nota, precisando che il valore dei prestiti è aumentato dell'11,4 per cento anno su anno. Gli stanziamenti hanno contribuito a finanziare la costruzione di superstrade e a migliorare la viabilità su tratti stradali particolarmente congestionati. (Cip)