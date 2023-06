Business News: Qatar, siglato accordo per fornitura gas di 27 anni alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha concluso il secondo grande accordo in meno di un anno, che prevede forniture di gas naturale liquefatto (gnl) alla Cina per i prossimi 27 anni. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che la compagnia nazionale Qatar Energy ha firmato un accordo con la China National Petroleum Corporation, che prevede l’acquisto da parte di Pechino di quattro milioni di tonnellate l’anno di gnl. Inoltre, la Cina dovrebbe acquistare una partecipazione nel progetto di espansione a est del North Field (dal valore complessivo di almeno 30 miliardi di dollari), che equivale al 5 per cento di un’unità di liquefazione dalla capacità di 8 milioni di tonnellate di gnl l’anno. “Oggi stiamo concludendo due accordi che intensificheranno ulteriormente le nostre solide relazioni con uno dei più importanti mercati mondiali del gas e uno dei mercati chiave per i prodotti energetici qatarioti”, ha dichiarato il ministro di Stato qatariota dell’Energia e amministratore delegato della Qatar Energy, Saad al Kaabi. L’accordo sarebbe dunque il terzo firmato da Qatar Energy con un Paese asiatico e il secondo in meno di un anno con una società cinese. Lo scorso novembre, infatti la compagnia energetica qatariota aveva siglato un accordo, anch’esso della durata di 27 anni, con la Sinopec per la fornitura annuale di 4 milioni di tonnellate di gnl. Inoltre, la Sinopec aveva acquistato il 5 per cento di un’unità di liquefazione dalla capacità di 8 milioni di tonnellate di gnl l’anno, all’interno del progetto di espansione del North Field, di cui è diventata il primo partner asiatico. Per il progetto, infatti, Doha ha aperto agli investimenti stranieri (altre società asiatiche sarebbero interessate ad acquistarne delle quote), pur precisando che almeno il 75 per cento dovrà rimanere sotto il controllo qatariota e che ciascuno dei “partner a valore aggiunto” non potrà detenerne oltre il 5 per cento. I Paesi emergenti dell’Asia, a caccia di partenariati a lungo termine, hanno ormai superato l’Europa nella corsa alle quote di questo progetto, che entro il 2027 aumenterà la capacità di produzione del North Field da 77 a 126 milioni di tonnellate di gnl l’anno. Vale la pena ricordare che il Qatar è il primo Paese esportatore al mondo di gnl, un settore per il quale l’interesse degli acquirenti internazionali è andato crescendo dopo l’esplodere del conflitto in Ucraina, soprattutto in Europa, che importava il 40 per cento del gas dai gasdotti che la collegavano alla Russia, sottoposta a sanzioni euroatlantiche. (Res)