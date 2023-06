Business News: ministro Energia dell'Algeria riceve amministratore di Gulf Petroleum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto l’amministratore delegato della società Gulf Petroleum Ltd, Khaled bin Jabr Al Thani, per discutere delle opportunità di investimento nel Paese nordafricano. Lo ha riferito un comunicato del ministero, spiegando che le due parti hanno discusso delle opportunità commerciali e di investimento per le società qatariote nel campo degli idrocarburi. In questa occasione, il ministro algerino ha fornito una panoramica dei programmi di sviluppo del settore energetico e minerario e ha illustrato il contenuto e gli obiettivi della nuova legge sugli investimenti. Le due parti hanno inoltre discusso della possibilità di cooperare e investire in progetti di partenariato nel campo delle energie rinnovabili e nella produzione di attrezzatura per l’industria dei carburanti. (Ala)