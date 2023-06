Business news: Leonardo e la giapponese Kawasaki firmano contratto per ulteriori elicotteri MCH-101

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e la giapponese Kawasaki Heavy Industries (KHI) hanno firmato un contratto per ulteriori elicotteri navali MCH-101 e per l’avvio del programma di aggiornamento Mlu (mid-life-update) di questo modello in Giappone. Lo rende noto la società italiana in un comunicato. L’MCH-101 è una versione costruita su licenza dell’elicottero AW101 di Leonardo. La firma, che fa seguito all’ordine per un elicottero effettuato nel 2022, coincide con i 20 anni di collaborazione tra Leonardo, KHI e Marubeni Aerospace Corporation sul mercato elicotteristico e per il programma AW101 giapponese. La Forza marittima di autodifesa del Giappone ha una flotta di dieci MCH-101 per compiti di sminamento e trasporto e tre CH-101 per trasporto utility impiegati nelle attività di ricerca nell’Antartico, con estesa condivisione di caratteristiche tecniche tra gli elicotteri. Il programma di aggiornamento, lanciato lo scorso anno, coinvolgerà alcuni degli elicotteri MCH-101 dotandoli di una configurazione avionica allo stato dell’arte, in linea con quella dei nuovi elicotteri e incrementando così l’efficacia di missione dell’operatore. (Com)