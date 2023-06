Sociale: Tiero (Fd'I Lazio), Pd pensi a servizi tagliati e debiti lasciati da Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole della consigliera del Pd Sara Battisti "sono ingenerose quanto ridicole. La giunta Rocca non dimentica affatto le persone fragili. Da parte della nuova amministrazione regionale c'è la volontà di dare risposte alle istanze del territorio. In particolare in materia di sanità per abbattere le liste d'attesa ed uscire da una politica fatta soltanto di tagli, riavvicinando la medicina al territorio". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fd'I nel Lazio Enrico Tiero. "Così come merita di essere sottolineato il supporto alle politiche sociali, con interventi per le fasce più fragili della popolazione con l'obiettivo di garantire una politica accogliente ed inclusiva che non lasci indietro alcuno. Certo, nessuno possiede la bacchetta magica e non si può pretendere di risolvere in cento giorni problemi ereditati da dieci anni di immobilismo della sinistra, ma siamo sulla strada giusta e su questa intendiamo proseguire - aggiunge Tiero -. Come ha giustamente rimarcato l'assessore Maselli, è stata avviata la pianificazione del riparto delle Risorse nazionali di 78 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo nazionale non autosufficienza, e al riparto delle ulteriori Risorse statali del Fna, annualità 2022, pari a 20 milioni di euro. Inoltre saranno riattivati a breve i buoni servizi per la non autosufficienza con risorse Fse/2023 per 20 milioni di euro (tre milioni in più rispetto alla precedente Giunta che, come dice la stessa Battisti, ha finanziato per il biennio 2021/2022 17 milioni di euro) e verranno stanziati ulteriori 7 milioni di euro di risorse regionali per la disabilità gravissima", conclude. (Com)