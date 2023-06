Lazio: assessore Urbanistica a Frosinone, ecco cento giorni di giunta Rocca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di politiche abitative, "abbiamo gestito l’aggiudicazione di 56 interventi sparsi nel territorio regionale, (7 Ater e 35 Comuni) per un importo totale di oltre 240 ml di euro riferiti al Programma Sicuro, Verde e Sociale, di cui al Fondo complementare al Pnrr. Alcuni di questi interventi sono già partiti ed entro il 30 giugno tutti i lavori saranno iniziati - continua l'assessore -. Per la prima volta nella Regione Lazio è stata istituita m una apposita delega in materia di Politica del Mare, cui seguirà una nuova Direzione Regionale, settore che riteniamo strategico per lo sviluppo della nostra Regione, in merito stiamo lavorando alla definizione del nuovo Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale ed all’istituzione di un tavolo di esperti per lo sviluppo delle filiere sull’economia del mare", conclude Ciacciarelli. (Com)