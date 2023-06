Business news: Alibaba, Joseph Tsai assumerà la presidenza del gruppo dopo le dimissioni di Daniel Zhang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Zhang ha rassegnato le dimissioni da presidente e amministratore delegato del colosso dell’e-commerce cinese Alibaba. A partire dal 10 settembre prossimo, la presidenza del gruppo sarà assunta dall’attuale vicepresidente esecutivo Joseph Tsai, mentre Eddie Wu Yongming, presidente del gruppo Taobao&Tmall, diventerà amministratore delegato. Zhang resterà nella società come presidente e amministratore delegato del gruppo Alibaba Cloud Intelligence, riferisce l’azienda in una nota. Zhang ha assunto la carica di amministratore delegato di Alibaba nel 2015 divenendo presidente nel 2019, dopo le dimissioni del fondatore Jack Ma. “È il momento giusto per compiere una transizione, data l'importanza del gruppo Alibaba Cloud Intelligence mentre procede verso una completa scorporazione”, ha dichiarato Zhang, facendo riferimento al piano di ristrutturazione dell’azienda. Lo scorso marzo, Alibaba ha annunciato la suddivisione del conglomerato in sei unità indipendenti, con sei amministratori delegati. Le sei aziende si occuperanno, rispettivamente, del settore cloud, dell'e-commerce cinese, dell'e-commerce globale, delle consegne a domicilio, della logistica, di media e intrattenimento. Ciascuna avrà un proprio consiglio di amministrazione e sarà "pienamente responsabile dei propri risultati", potrà raccogliere fondi e quotarsi autonomamente in borsa quando sarà pronta. (Cip)