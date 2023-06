Business news: colosso batterie Catl investirà oltre un miliardo di dollari nelle riserve di litio della Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle batterie Catl investirà 1,4 miliardi di dollari nelle riserve di litio della Bolivia. Come riferito dal presidente Luis Arce a seguito di un incontro tenuto domenica scorsa con i dirigenti di Catl, l’accordo impegna la società cinese a costruire due impianti per l’estrazione di litio dalle saline di Uyuni e Oruro, nel sud-ovest del Paese. Secondo il ministero dell'Energia boliviano, la costruzione degli stabilimenti potrebbe iniziare già il mese prossimo. Il progetto di Catl rientra in un accordo di partenariato firmato il 20 gennaio scorso con la compagnia statale Yacimientos del Litio Bolivianos (Ylb), che assicura al conglomerato cinese i diritti di sviluppo dei due impianti. Ciascuno dovrebbe produrre fino a 25 mila tonnellate di carbonato di litio per batterie all'anno. (Cip)