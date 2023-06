Milano: Bertolé, Pride giorno di rivendicazione contro politica conservatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pride "è un giorno di rivendicazione e lotta contro un pensiero conservatore e una politica conservatrice che non riconosce la non conformità". A dirlo è Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute, intervenendo sul palco durante il Pride in corso a Milano. "Oggi, attraversando le vie di Milano, ognuno è stato portatore di libertà in questo momento così difficile per tanti punti di vista, questo pride è diverso dall'anno scorso. Oggi la cronaca ci porta davanti a vuoti normativi che lascia spazio per fare passi indietro" e mette "in discussione il diritto famigliare" ha spiegato Bertolè. Il sindaco due giorni fa "ha incontrato i rappresentanti delle comunità e abbiamo accolto di costruire insieme un tavolo per dare risposte su temi cruciali e andare oltre. Siamo convinti che i papà devono vedere riconosciuto il loro ruolo di genitori senza possibilità di perderlo. Cosi come le mamme di cui i figli sono nati in Italia o all'estero". La Stepchild adoption "dobbiamo rivederla, perché il tema è il riconoscimento alla nascita e su questo servono delle norme. Al tavolo dobbiamo lavorare anche sul tema del matrimonio egualitario e registri di genere" ha concluso Bertolé. (Rem)