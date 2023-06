Sociale: Fd'I Lazio, da Pd ennesima polemica inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesima polemica inutile. "E' davvero sorprendente come i consiglieri regionali del Partito democratico non avendo ancora assorbito la pesante sconfitta elettorale, si ostinino a denigrare il lavoro del presidente Rocca e della sua Giunta con accuse sterili". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Sanità politiche sociali, Alessia Savo e il vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Maura di Fd'I. "Proprio loro che ci hanno lasciato una Regione allo sbando, dovrebbero avere il buon senso di tacere e di lasciar lavorare chi sta cercando di riparare i danni del passato, e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini che hanno premiato questa maggioranza di centrodestra ed in particolare Fratelli d'Italia. L'ultima inutile polemica l'ha sollevata la consigliera Battisti relativamente al mancato rifinanziamento del fondo regionale per la non autosufficienza - aggiungono i consiglieri di Fd'I -. In realtà il tema della fragilità è al centro della nostra azione in materia di politiche sanitarie e sociali e l'assessore Maselli sta lavorando proprio per incrementare le risorse a disposizione. Risposte sono state già date del resto in questi primi mesi con le delibere di Giunta sul caregiver familiare, per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e per l'inclusione dei soggetti fragili affetti da autismo. Forse è il caso che la consigliera Battisti e i colleghi del Pd si mettano una volta per tutte l'anima in pace, al governo c'è il presidente Rocca e una maggioranza compatta intorno a lui, che visti i disastri degli ultimi dieci anni non ha nessuna intenzione di farsi dettare l'agenda da chi ha dato prova di non sapere amministrare", concludono i consiglieri Fd'I.(Com)