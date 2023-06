Siria: media, Coalizione internazionale a guida Usa invia rinforzi a postazioni del nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore la Coalizione internazionale a guida statunitense ha inviato due convogli di equipaggiamenti militari nel governatorato di Hasakah, nel nord-est della Siria, a sostegno delle Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda). Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che entrambi i convogli, l’uno giunto ieri e l’altro oggi, sono entrati in territorio siriano, nelle aree controllate dalle Sdf, attraverso il valico di frontiera di Al Walid, in provenienza dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno ed erano formati da 20 camion carichi di materiale bellico. Secondo Sohr, dunque, la Coalizione internazionale a guida statunitense sta rafforzando le proprie posizioni nelle aree controllate dalle Sdf, nell’Amministrazione autonoma del nord-est, nota anche come Rojava. Lo scorso 20 giugno, infatti, un altro convoglio, costituito da 40 camion con a bordo veicoli blindati, serbatoi di carburante e materiale militare, era giunto nello stesso governatorato di Hasakah. (Res)