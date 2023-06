Russia: Lavrov, manteniamo pieno controllo su armi nucleari schierate in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa mantiene il controllo sulle armi nucleari tattiche che saranno collocate in Bielorussia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov rispondendo a una domanda dell'emittente televisiva bielorussa. "Né Minsk né Mosca violano in alcun modo alcun obbligo internazionale, compresi quelli previsti dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Manteniamo il controllo sulle armi che saranno collocate sul territorio del nostro alleato. Ciò garantisce pienamente l'adempimento degli obblighi che ho menzionato", ha detto Lavrov. (Rum)