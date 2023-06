Business news: Airbus, Philippine Airlines finalizza ordine per nove A350-1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philippine Airlines (Pal) ha finalizzato un accordo di acquisto con Airbus per un ordine fermo di nove aeromobili a lungo raggio A350-1000. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. L'accordo è stato firmato durante l'Air Show di Parigi dal Capitano Stanley K. Ng, presidente e direttore operativo di Philippine Airlines, e da Christian Scherer, direttore commerciale e Head of International di Airbus, alla presenza di Lucio C Tan III, presidente e direttore operativo di Pal Holdings Inc. L'A350-1000 è stato selezionato nell'ambito del progetto Ultra Long Haul Fleet del vettore filippino e opererà sui servizi non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada. I nuovi aeromobili andranno ad aggiungersi ai due A350-900 già in servizio presso il vettore. La flotta di A350-1000 di Pal sarà in grado di ospitare 380 passeggeri in un layout a tre classi, con cabine separate per la classe Business, la Premium Economy e la classe Economy. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo che ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Offre la maggiore autonomia rispetto a qualsiasi aeromobile commerciale oggi in produzione ed è in grado di volare per 9.700 miglia nautiche (18.000 chilometri) senza scalo. A fine maggio 2023 la Famiglia A350 aveva registrato 967 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo con 535 aeromobili, operanti principalmente su rotte a lungo raggio, nelle flotte di 40 operatori. (Frp)