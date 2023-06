Milano: il corteo del pride 2023 arriva all'arco della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato al ritrovo finale dell'Arco della Pace il corteo del Pride che ha riempito le vie milanesi con una folla, secondo gli organizzatori, composta da più di 300 mila persone, partite questo pomeriggio piazza della Repubblica poco dopo le 16. Diversi gli interventi e gli ospiti sul palco, montato per l'occasione, ai quali non farà seguito il sindaco Giuseppe Sala, assente per precedenti impegni. A portare i saluti dell'amministrazione, l'assessore Bertolè, che ha dichiarato sul tema del riconoscimento della nascita il bisogno di coraggio "sia sui registri di genere che sui matrimoni egualitari". "Questioni che non possono essere ignorate - ha spiegato l'assessore - il comune continua ad essere al fianco dell'antidiscriminazione". Bertolè si è comunque detto fiducioso rispetto all'impegno preso alla scorsa edizione di dare alla città un 'rainbow center' molto presto. "In totale in Italia saranno 53 i Pride, mai così tanti", ha poi dichiarato Gabriele Piazzoni, Segretario generale di Arcigay, che non si è risparmiato dal lanciare un messaggio per la ministra Roccella: "Le famiglie italiane sono molteplici. Il modo di pensare di questo governo è portatore della 'cultura del rosa e dell'azzurro' che ha seminato odio violenza e dolore". A breve sono previsti diversi interventi musicali che accompagneranno il pride fino a tarda sera.(Rem)