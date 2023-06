Diritti: Schlein, caso professoressa Bianco ha lasciato cenere a società ingiusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica "non può chiudere gli occhi" e le istituzioni "non possono stare a guardare" davanti alle discriminazioni. "Quando difendiamo il lavoro, penso a Chloe Bianco, professoressa che si è uccisa, lasciando solo cenere a una società ingiusta". A dirlo è la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo dal palco del Pride 2023, in corso all'Arco della Pace a Milano. "Da prima segretaria donna, Lgbt, dico: non permettete a nessuno di farvi sentire sbagliate. L'unica cosa innaturale è il loro odio, possono provare a rallentarci ma non a cancellare i nostri corpi, ci stringeremo in un abbraccio sempre più stretto e non passeranno" ha concluso la segreteria del Pd. (Rem)