Business news: Pakistan-Cina, accordo da 5 miliardi di dollari per centrale nucleare nel Punjab

- Il Pakistan ha stipulato con la Cina un accordo da 4,8 miliardi di dollari per la costruzione di una centrale nucleare da 1.200 megawatt nella provincia centrale del Punjab. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, all'emittente statale "Ptv". I lavori per il progetto Chashma 5 inizieranno immediatamente, ha detto Sharif dopo la stipula del protocollo d'intesa tra l'azienda statale China National Nuclear Corporation e la Commissione per l'energia atomica del Pakistan. L'investimento cinese è l'ennesima prova della fiducia accordata dalla Cina al mercato pachistano, ha dichiarato Sharif, non precisando se l'investimento rientra nei 65 miliardi di dollari che Pechino prevede d'investire nel Paese nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). (Inn)