Business news: Air India conferma ordine 250 Airbus

- Air India ha confermato il suo ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione Airbus per sostenere la strategia di trasformazione e crescita della compagnia aerea. Lo riferisce un comunicato di Airbus. L'ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo a corridoio singolo, 34 A350-1000 e sei A350-900 a fusoliera larga. La compagnia aerea aveva firmato una lettera di intenti per acquisire questi aeromobili nel febbraio 2023. Air India conterà su Airbus anche per garantire il massimo livello di disponibilità della flotta con le soluzioni integrate di materiali (Ims) di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione di Airbus garantirà che ogni volta che la compagnia aerea necessita di una parte riparabile o usurabile, sia prontamente disponibile e le scorte vengano rifornite automaticamente. E nel suo percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, l'ultima e più avanzata piattaforma di analisi dell'aviazione. Ciò dimostra ancora una volta la cooperazione all'avanguardia tra Airbus e Air India. (Com)