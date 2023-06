Business news: Cina proroga esenzioni per l'acquisto di veicoli elettrici fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina estenderà le esenzioni fiscali per l'acquisto di veicoli a nuova energia (Nev) fino alla fine del 2027. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dal ministero delle Finanze, dall'Amministrazione fiscale statale e dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione. Le esenzioni saranno applicate sui veicoli acquistati nel 2024 e nel 2025 e potranno arrivare fino a 4.178 dollari. Il governo dimezzerà inoltre l'imposta sui veicoli acquistati nel 2026 e nel 2027, con esenzioni fiscali fino a duemila dollari. L'iniziativa punta a sostenere il segmento dei Nev e a incrementare i consumi interni, come parte degli sforzi per rilanciare l'economia nazionale. Stando alle stime preliminari, il provvedimento comporterà esenzioni e riduzioni fiscali per un totale di 72 miliardi di dollari. (Cip)