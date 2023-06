Business news: "utenti ingannati", la Commissione federale del commercio Usa fa causa ad Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale del commercio (Ftc) degli Stati Uniti ha fatto causa al colosso dell’e-commerce Amazon, accusato di rendere troppo difficile ai propri clienti l’annullamento della sottoscrizione Prime. Lo ha reso noto in un comunicato la stessa agenzia federale, presieduta da Lina Khan. Stando alla denuncia, presentata al tribunale distrettuale di Washington, Amazon ha realizzato sul proprio sito web un sistema per incentivare gli utenti a sottoscrivere il servizio Prime. Tuttavia, se desiderano annullare il proprio abbonamento, i consumatori devono fronteggiare un processo tortuoso e complicato. In altri casi, sostiene l’Ftc, gli utenti arrivano a iscriversi a Prime senza neanche volerlo. Si tratta della prima azione legale mossa dalla Commissione federale del commercio contro Amazon da quando alla guida dell’agenzia c’è Khan, nota per aver spesse volte criticato il colosso fondato da Jeff Bezos e, in generale, il potere delle “big tech” nel commercio online. Negli ultimi tempi l’Ftc ha promosso azioni legali anche contro Meta per l’acquisizione delle app Instagram e WhatsApp e contro Microsoft per l’acquisto del produttore di videogame Activision. (Was)