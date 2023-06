Business news: Filippine, banca centrale tiene invariato il tasso d'interesse al 6,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale delle Filippine (Bsp) ha mantenuto invariato al 6,25 per cento il tasso d'intesse di riferimento. Lo ha comunicato lo stesso istituto, che aveva preso identica decisione anche il mese scorso. L'inflazione nel Paese ha infatti registrato un rallentamento per il quarto mese consecutivo a maggio, attestandosi al 6,1 per cento. Si tratta di un valore più alto rispetto all'obiettivo della Bsp, tra il 2 e il 4 per cento. Tuttavia, la banca centrale ha anche rivisto al ribasso la previsione della crescita dei prezzi per quest'anno, dal 5,5 al 5,4 per cento. Per il prossimo anno le autorità di Manila prevedono un'inflazione al 2,9 per cento. (Fim)