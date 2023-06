Russia: Tajani, italiani evitino spostamenti non necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia invita i connazionali presenti in Russia a evitare gli spostamenti. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “Non abbiamo segnalazioni di problemi per i cittadini italiani, voglio tranquilizzare i familiari. Non c'è alcun segnale di pericolo per i nostri concittadini”, ha detto il ministro. “L'Unità di crisi della Farnesina è pronta a dare informazione ai nostri cittadini”, ha aggiunto Tajani. (Res)