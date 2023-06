Russia: Cremlino, Putin non parteciperà alla Festa delle vele scarlatte a San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di partecipare alla Festa delle vele scarlatte a San Pietroburgo. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "No", ha detto, rispondendo a una domanda se la partecipazione a tale evento fosse nel programma del presidente. La festa delle vele scarlatte è una celebrazione dedicata ai maturandi di San Pietroburgo che si tiene ogni anno alla fine di giugno. Per l'occasione un grandioso spettacolo all'aperto ha luogo al bacino del fiume Neva presso la Fortezza di Pietro e Paolo. (Rum)