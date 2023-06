Sanità: Conte, governo inverta rotta, metta risorse per Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, insieme a parlamentari e amici del Movimento cinque stelle, abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata da Cgil e un’ampia rete di associazioni, in difesa del Servizio sanitario nazionale e del diritto alla salute, l’unico che la nostra Costituzione definisce 'fondamentale'". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Un diritto che nel nostro Paese viene messo ogni giorno sempre più a rischio, a causa dei tagli decisi da questo governo, che ha riportato la spesa sanitaria in rapporto al Pil ai livelli pre-pandemia. Come se non bastasse, questo governo - osserva - è in forte ritardo con il Pnrr per cui rischiamo di perdere, tra gli altri i fondi, circa tre miliardi di euro, destinati a rinforzare la sanità territoriale, riportando l’assistenza sanitaria vicino al cittadino. Oggi le persone si trovano a scegliere tra le liste d’attesa del pubblico e gli alti costi del privato. E la decisione di quattro milioni di pazienti italiani è molto semplice: non curarsi. Questo è semplicemente inaccettabile, non possiamo permetterlo". (segue) (Rin)