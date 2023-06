Sanità: Conte, governo inverta rotta, metta risorse per Ssn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno scenario - prosegue Conte - che rischia solo di peggiorare con l’autonomia differenziata perseguita da questo governo, che rischia di creare una sanità di serie A, una di serie B e, purtroppo, anche una di serie C. Oggi mandiamo un messaggio chiaro: invertiamo la rotta sulla sanità. Questo governo sta dimostrando di saper fare inversione a U, rimangiandosi buona parte degli impegni assunti durante la campagna elettorale. Ebbene faccia, una volta tanto, una inversione a U a favore dei cittadini: mettiamo risorse per la sanità, per rafforzare il Servizio nazionale, per assicurare prestazioni di qualità a tutti i cittadini, in tutte le aree de Paese". (Rin)