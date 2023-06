© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mikhail Khodorkovsky, già a capo del gruppo petrolifero Yukos e ora esponente dell'opposizione al presidente russo Vladimir Putin all'estero, ha esortato i suoi connazionali ad armarsi. “Prigozhin non è nostro amico, nemmeno nostro alleato. È un bandito e un criminale di guerra. Ma la sua ribellione è un'opportunità unica, e non ce ne sarà un'altra simile per molto tempo", ha detto Kodorkovsky in una breve nota. (Res)