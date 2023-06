Russia: Zelensky, i padroni della Russia non controllano nulla, Putin è impaurito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo oggi ha visto chiaramente che "i padroni della Russia non controllano nulla, niente di niente". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la rivolta armata guidata dal leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. La leadership russa, secondo Zelensky, non controlla "niente di niente. Solo caos completo. Completa mancanza di qualsiasi prevedibilità. E questo avviene in territorio russo, che è pieno di armi". "Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa funge da protezione: è la nostra unità. L'Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l'Europa da qualsiasi forza russa, e non importa chi le comanda. Vi proteggeremo. La sicurezza del fianco orientale dell'Europa dipende solo dalla nostra difesa. Ed è per questo che ogni manifestazione di sostegno alla nostra difesa è sostegno alla vostra difesa, tutti nel mondo libero", ha detto Zelensky. (segue) (Kiu)