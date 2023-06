Russia: Zelensky, i padroni della Russia non controllano nulla, Putin è impaurito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, ha aggiunto, parlando in russo. "L'uomo del Cremlino (un chiaro riferimento a Vladimir Putin) è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca", ha detto Zelensky. "Sa di cosa deve avere paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia. Tutto il male, tutte le perdite, tutto l'odio: lo diffonde lui stesso. E più a lungo riesce a correre tra i suoi bunker, più perderà tutto", ha aggiunto il presidente ucraino. "Cosa faremo noi ucraini? Difenderemo il nostro Paese. Difenderemo la nostra libertà. Non rimarremo in silenzio e non saremo inattivi. Sappiamo come vincere e succederà. La nostra vittoria in questa guerra sarà netta", ha detto Zelensky che poi si è rivolto di nuovo a Putin. "E ora cosa farai? Più a lungo le tue truppe rimarranno sul suolo ucraino, più distruzione porteranno in Russia. Più a lungo questa persona resterà al Cremlino, più disastri ci saranno", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)