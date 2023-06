Sociale: assessore Lazio, consigliera Pd crea allarmismo tra fragili, si informi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto "dispiaciuto nel leggere le dichiarazioni della collega Battisti. Le sue insinuazioni creano confusione e non aiutano al dialogo perché creano allarmismi sterili ed inutili tensioni all'interno delle famiglie delle persone con disabilità. Inoltre, tali dichiarazioni dimostrano una non sufficiente informazione sulla materia, tantopiù che la Consigliera non risulta nemmeno tra i membri della VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare". Lo dichiara in una nota l'assessore ai Servizi sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli. "Da quando è iniziata l'esperienza della nuova Giunta Rocca, il Presidente ha subito instaurato un rapporto proficuo con il Sindaco Gualtieri ed io una fattiva collaborazione con l'Assessore alle politiche sociali di Roma Capitale, Barbara Funari, e con tutte le Amministrazioni comunali della nostra Regione al fine di sostenere sempre di più il tema della disabilità e delle fragilità in generale - aggiunge Maselli -. "Pertanto, credo sia opportuno fare delle dettagliate precisazioni a riguardo: da marzo scorso (quindi da 3 mesi e non 4 come insinua la Battisti) stiamo lavorando alla pianificazione del riparto delle Risorse nazionali di 78 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo nazionale non autosufficienza, e al riparto delle ulteriori Risorse statali del Fna, annualità 2022, pari a 20 milioni di euro. Andremo a concertare le risorse con tutti i soggetti interessati in quanto saranno programmate all'interno del Piano regionale sulla non autosufficienza di imminente adozione da parte della Giunta". (segue) (Com)