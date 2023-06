Ucraina: viceministra Difesa, offensiva nella regione di Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggruppamento orientale di truppe ucraine ha lanciato oggi un'offensiva in più direzioni, approfittando del caos provocato nelle retrovie russe dal golpe organizzato da Evgenij Prigozhin, il fondatore e leader della compagnia di mercenari Wagner. Secondo quanto riferito da Anna Malyar, viceministra della Difesa di Kiev, sono state colpite contemporaneamente le fortificazioni russe a Orekhovo-Vasilovka, Bakhmut, Bogdanovka, Yagodnoye, Kleshcheevka e Kurdyumovka, situate nella regione di Donetsk. "Ci sono progressi in tutte le direzioni", ha precisato la Malyar, aggiungendo che a sud, nella regione di Kherson, sono in corso pesanti combattimenti. (Kiu)