Lazio: assessore Urbanistica a Frosinone, ecco cento giorni di giunta Rocca

- L'assessore all'urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha presentato agli amministratori ed elettori della provincia di Frosinone i suoi primi 100 giorni di Governo e della giunta Rocca. La presentazione si è svolta presso l’hotel “Edra” di Cassino. "Fin dal giorno del mio insediamento, ci siamo subito messi al lavoro per cercare di dare una nuova impostazione di lavoro e prospettiva alle materie di competenza del nostro Assessorato, avendo quale criterio portante l’ascolto dei territori, degli amministratori, delle associazioni di categoria, nella consapevolezza della diversificazione territoriale e correlativamente delle diverse esigenze di un vasto territorio come quello della nostra regione", ha dichiarato Ciacciarelli. (segue) (Com)