Russia: Kazakhstan, presidente Tokayev convoca riunione del consiglio di sicurezza nazionale

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha convocato per domani mattina una riunione del consiglio di sicurezza nazionale per discutere degli sviluppi della situazione in Russia, dove il gruppo paramilitare Wagner è in marcia verso la capitale Mosca. Lo si legge in un comunicato diramato dalla presidenza di Astana. Il governo kazakho ha intenzione di adottare un piano d'azione "per neutralizzare il potenziale impatto negativo della situazione sulla sicurezza dei cittadini kazakhi e sull'economia del Paese" centrasiatico. Questa mattina lo stesso Tokayev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. (Res)