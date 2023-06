Russia: "Tass", Prigozhin accetta di fermare marcia su Mosca dopo colloqui con Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin ha accettato di interrompere la marcia che i suoi mercenari hanno intrapreso diretti verso Mosca, capitale della Russia, dopo un colloquio telefonico con il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa "Tass", secondo cui sarebbe stata individuata una soluzione accettabile per risolvere la situazione, con annesse anche delle garanzie di sicurezza per i combattenti del gruppo Wagner. Prigozhin, riferisce la "Tass", avrebbe accettato la proposta di Lukashenko di interrompere la marcia contro la capitale russa, obiettivo finale della rivolta armata messa in atto da ieri dai suoi mercenari. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della leadership bielorussa, i negoziati tra Lukashenko e Prigozhin sono durati tutto il giorno. (segue) (Rum)