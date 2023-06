Business news: Mitsui acquista 2 elicotteri AW169, si rafforza la presenza di Leonardo in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsui Bussan Aerospace (Mba), distributore ufficiale in Giappone degli elicotteri AW139, AW169 e AW189, ha annunciato insieme a Leonardo nuovi ordini per due elicotteri AW169 durante il Paris Air Show. Lo riferisce l'azienda italiana in un comunicato. Dei due AW169 ordinati, uno è assegnato al dipartimento antincendio di un’autorità territoriale, mentre l'altro potrà soddisfare nuovi requisiti derivanti da opportunità emergenti sul mercato. Questi ultimi contratti confermano il crescente successo dell'AW169 in Giappone, portando a otto il numero totale di unità nel Paese. L’AW169 appena ordinato per compiti antincendio è il secondo elicottero di questo tipo in Giappone per questa missione e per protezione civile, a conferma dell'apprezzamento in questo segmento di mercato per l'elicottero più moderno nella sua classe di peso. Questo AW169 è previsto in arrivo in Giappone nella metà del 2024. La consegna al cliente avverrà nel 2025, dopo un’attività di customizzazione effettuata localmente. La sua configurazione, versatile e multiruolo, include una gamma di equipaggiamenti dedicati, tra cui il sistema di rilevamento ostacoli di tipo Lidar realizzato da Leonardo, sistema eletto-ottico Flir, faro di ricerca, radar meteo, verricello e benna per la lotta antincendio. (Com)