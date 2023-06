Russia: presidente georgiana, rafforzare controlli alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, ha chiesto al primo ministro, Irakli Garibashvili, di convocare immediatamente il Consiglio di sicurezza nazionale in relazione agli eventi in corso in Russia. "Credo che ci siano diverse questioni importanti che devono essere discusse e il tempo sta per scadere. Uno è rafforzare i controlli alle frontiere e rivedere il regime dei visti. Il secondo è l'utilizzo delle liste delle persone sanzionate alla frontiera. Non si dovrebbe creare un vuoto informativo, i cittadini dovrebbero ricevere informazioni tempestive e dettagliate su quali misure il governo sta adottando per garantire la sicurezza del Paese, in modo da non creare timori infondati e diffondere informazioni false", ha detto la presidente .Inoltre, secondo Zurabishvili, "il Consiglio dovrebbe considerare possibili reazioni in Abkhazia e Tskhinvali (nome russo dell'Ossezia del Sud) per non consentire ai separatisti di utilizzare questi eventi per incitare timori mal riposti sulla Georgia tra la popolazione. La nostra politica non è cambiata e non cambierà, la Georgia non riconquisterà i territori occupati con la forza, questo va detto e ripetuto". Infine, "è necessario continuare lo scambio di informazioni e una stretta comunicazione con i nostri partner", ha affermato la presidente. (Rum)