Russia: Tajani, situazione in corso è affare interno, non tocca a noi intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in corso in corso in Russia è un affare interno: “non tocca a noi intervenire”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il resto degli esponenti di governo si è fatto il punto della situazione”, ha detto il ministro. “Seguiamo con attenzione anche lo stato degli oltre 5 mila italiani presenti in Russia”, ha aggiunto il ministro. (Res)